МОЛОДЕЦ, ПОЛИНА!

В прошлом номере «Зари» мы опубликовали заметку ученицы средней школы №7 г. Конаково Полины АЛУТИНОЙ о ветеране «Пока мы помним их, они живут». Публикация участвовала во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и прошла в очередной его этап. Для дальнейшего участия девочке необходимы экспонаты для создания виртуального музея блокады Ленинграда. Подробности можно узнать в группе «Школьный музей «Память» в социальной сети «В Контакте»: https://vk.com/museumschool7