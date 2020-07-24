ГБУ КЦСОН информирует

О СОЦИАЛЬНОМ КОНТРАКТЕ

Малообеспеченные граждане в РФ имеют возможность получить поддержку от государства. Социальный контракт для малоимущих семей в 2020 году является одним из видов такой помощи. Это особая форма взаимодействия такой категории граждан с местными органами, ее основная цель заключается в оказании помощи семье найти выход из сложной жизненной ситуации благодаря индивидуальной программе и социальной поддержке.

Социальный контракт — это договор, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения. По данному соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и обязательств. Целью заключения такого соглашения является стимулирование активных действий заявителей для преодоления тяжелой жизненной ситуации. Основанием для заключения социального контракта выступает наличие тяжелого финансового положения в семье. Когда среднедушевой доход меньше установленного.

По социальному контракту финансовую поддержку от государства можно получить в виде ежемесячного пособия или единовременной денежной выплаты. Данные средства используются только по целевому назначению на выполнение мероприятий, предусмотренных программой социальной поддержки. Социальное соглашение дает возможность гражданам наладить свою жизнь и обеспечить получение дохода в будущем. Это единственный проект в России, который позволяет реализовать свои планы без обращения к кредитным организациям.

Мероприятия в рамках социального контракта направлены на поиск выхода малоимущих граждан из сложного материального положения:

• Поиск гражданами работы;

• Прохождение обучения;

• Осуществление деятельности по индивидуальному предпринимательству;

• Ведение подсобного хозяйства

Малообеспеченная семья должна расходовать данные средства только в соответствии с заключенным договором, чтобы в будущем получать постоянный доход от своего обеспечения. То, на что можно потратить социальный контракт, зависит от индивидуальной программы. К примеру, на выделенные средства можно купить оборудование, сделать ремонт и достроить необходимые помещения, купить инструменты, пройти курс лечения.

Как получить социальный контракт:

• Проконсультироваться по поводу получения контракта в регионе в органах соцзащиты, где действует программа;

• Собрать необходимый перечень бумаг и передать их в орган социальной защиты населения для оформления;

• Получить разрешение от компетентной государственной организации;

• Подписание договора при положительном результате процедуры.

Чтобы заключить соцконтракт, необходимо обратиться в соцзащиту и предоставить:

• заявление;

• паспорта всей семьи;

• свидетельства о рождении детей младше 14 лет;

• сведения о доходах за последние три месяца — справки о зарплате, стипендии и пенсиях, налоговые декларации и т.п.;

• бизнес-план, если деньги планируется потратить на свое дело.

Соцзащита проверит заявление, представленные документы и разработает программу социальной адаптации сроком на 3-12 месяцев. Малоимущий должен будет ее придерживаться, иначе поддержка прекратится.

Деньги выдают единовременно или равными частями каждый месяц или квартал, в зависимости от цели в договоре. На покупку скота или оплату университета выдадут, скорее всего, сразу все, на аренду инструментов или оборудования — ежемесячно.

Стоит принимать во внимание, что в случае, когда семья заключает социальный контракт, она не теряет свои права на другие виды помощи от государства.

Вы можете обратиться к нам по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д.7. По телефону: 8(48242) 3-27-22; официальный сайт организации: ГБУ «КЦСОН» Конаковского района; адрес эл. почты:konakovo_kcson@mail.ru

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Доводим до сведения заинтересованных лиц, что с 15 июля 2020 г. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района возобновляет:

- выезды мобильных бригад;

-выезды социального автомобиля, в том числе социального такси.

Выезд социального такси проводится, каждую третью среду месяца, запись производится по понедельникам, предшествующего дня выезда, по телефону: 8(48242) 3-27-22.