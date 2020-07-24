С 10 по 30 августа этого года на территории Конаковского района будет проводиться ежегодная профилактическая операция «Трактор». Целью данного мероприятия является предупреждение, выявление и пресечение нарушений, связанных с нарушением Правил безопасной эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. Внимание будет уделено нарушениям, связанным с безопасной эксплуатацией, представляющей угрозу жизни и здоровью, нарушениям природоохранного законодательства, соблюдению требований.

В мероприятиях будут задействованы сотрудники заинтересованных органов и ведомств Конаковского района: ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, министерства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, должностные лица предприятий и организаций Конаковского района. Также будут задействованы сотрудники государственного технического надзора граничащих районов Тверской области. В ходе проведения рейдов будут использоваться приборы контроля дымности отработавших газов «МЕТА-01 МП» с целью выявления техники, превышающей установленные нормы выброса загрязняющих веществ, а также средства фото- видео фиксации выявленных нарушений.

Инспекция Государственного технического надзора Тверской области напоминает о необходимости своевременной регистрации и прохождения ежегодного технического осмотра самоходной техники. Для удобства прохождения технического осмотра, а также исключения массового пребывания граждан в ограниченных условиях будут осуществляться адресные выезды. Удостоверение тракториста-машиниста дающее право на эксплуатацию самоходной техникой, выдаётся на 10 лет, по истечении срока его нужно заменить. По выявленным фактам нарушений, лица управлявшие техникой будут привлечены к административной ответственности согласно действующего законодательства.

По всем интересующим вопросам, относительно деятельности Государственного технического надзора, можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.

А.ЮРОВСКИХ, главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора по Конаковскому району.