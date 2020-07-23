Игорь Руденя на встрече с фракцией партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Тверской области обозначил главные направления работы

Губернатор Игорь Руденя 23 июля провел встречу с депутатской фракцией «Единая Россия» по итогам традиционного ежегодного отчета о результатах деятельности в прошедшем году. С парламентариями глава региона обсудил ключевые направления региональной повестки.

Напомним, 10 июля 2020 года на конференции Тверского регионального отделения «Единой России» большинством голосов принято решение об избрании Губернатора Игоря Рудени секретарем отделения.

«Динамика развития страны находится на высоком уровне, и наш регион должен соответствовать этой динамике. Когда территория является успешной, перспективной, на ней хотят жить и работать люди. Мы должны строить свою работу исходя из этого. Сейчас активно реализуем проекты и стараемся создать условия для того, чтобы Тверская область раскрыла свой потенциал», – обратился Игорь Руденя к депутатам.

Важными направлениями Губернатор назвал демографию, создание условий для трудоустройства молодежи, развитие экономики, несмотря на непростую ситуацию из-за коронавируса.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции «Единая Россия» реализовала комплекс мер поддержки граждан, многие из них – по поручению Президента России Владимира Путина. В частности, законодательно обеспечено двукратное увеличение минимального размера пособия на детей до полутора лет, увеличено максимальное пособие, установлены дополнительные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обеспечено введение кредитных каникул. Защищены от взысканий по исполнительным производствам президентские выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей.

Многие предложения партии были поддержаны Правительством РФ и вошли в общенациональный план по восстановлению экономики. В числе таких инициатив – увеличение минимального размера пособия по безработице, продление периода его выплаты с 3 до 6 месяцев, распространение максимального размера пособия на индивидуальных предпринимателей, приостановивших деятельность, а также предложения по совершенствованию трудового законодательства в части регламентирования дистанционной занятости.

Пресс-служба Правительства Тверской области