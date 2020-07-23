В Тверской области с 2019 года в 4 раза увеличилось количество школ, в которых проведен капитальный ремонт

Главной задачей в сфере образования на уровне региона в 2019 году стал переход на односменный режим обучения. Итоги данной работы в своем отчете подвел Губернатор Игорь Руденя 23 июля.

«В сфере образования в 2019 году было продолжено решение задач по обеспечению доступности дошкольного образования. В 2019 и начале 2020 года введены 360 мест в новых детских садах в городах Тверь и Старица, в Лихославльском районе. В настоящее время ведётся строительство 10 детских садов, в 2020 году планируется ввод 740 новых мест», – отметил Игорь Руденя.

В 2019 году в 4 раза возросло количество школ, где был проведен капитальны ремонт. Главным образом, обеспечивалась замена оконных блоков, ремонт санитарно-технических узлов, спортивных залов, капитальный ремонт кровель, а также обновление столово-кухонного оборудования и обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений.

Также в прошлом году открылись две новые школы в Твери, в том числе центр образования на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» – самое передовое по оснащению и организации учебного процесса заведение в нашем регионе.

Отдельно глава региона отметил работу по реализации талантов и способностей учащихся школ, а также развитие цифрового образования в рамках национального проекта. В прошедшем году был создан центр цифрового образования «IT-куб», на базе которого реализуется 5 дополнительных ппрограмм, по которым обучается более 400 человек.

«В 2020 году планируется создание 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», создание мобильного технопарка «Кванториум» и ещё одного центра «IT-куб»», ­– рассказал Игорь Руденя.

В области профессионального образования 2019 год стал началом перехода на отраслевые принципы подготовки специалистов. Увеличен приём на приоритетные направления строительства, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства, лёгкой промышленности. Был использован территориальный принцип при распределении специальностей. Например, для IT-индустрии – в городе Твери, для туризма – в городах Твери, Осташкове, Конаково, Торжке.

Создан Центр опережающей профессиональной подготовки, в котором сконцентрированы ресурсы для профориентации, ускоренного обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям.

В 2019 году продолжилась поддержка работников учреждений культуры. Финансовая поддержка из областного бюджета была увеличена на 15% и составила почти 600 миллионов рублей. Кроме того, Правительство региона выделяло средства на проведение капитального ремонта в 4 сельских ДК, в то время как в 2018-м году такая работа не проводилась.

Сохранение и реставрация памятников истории и культуры является одним из приоритетных направлений в реализации государственной культурной политики в нашем регионе, отметил Губернатор в отчете. В 2019 году были продолжены реставрационные работы в комплексе Тверского императорского дворца, началась реставрация церкви-колокольни Спаса Нерукотворного в Борисоглебском монастыре города Торжка, были заключены государственные контракты на разработку документации на реставрацию объектов культурного наследия в Бежецке, Кашине и Твери.

В текущем году основными объектами культурного наследия, на которых будут проведены реставрационные работы, является комплекс зданий на набережной Афанасия Никитина в Твери, усадьба Василёво в Торжокском районе и здание городского училища в Бежецке.

Еще одной важной темой работы областного Правительства в прошедшем году стала реализация на территории региона проекта «Спорт – норма жизни». В 2019 году доля жителей Верхневолжья, которые систематически занимаются спортом, достигла 36,5 %. Участие в нацпроекте позволило обустроить 14 площадок для Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», которыми воспользовались почти 13 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области