В Тверской области организации для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возобновят штатную работу с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

В Тверской области возобновление работы в штатном режимедомов ребенка с круглосуточным пребыванием планируется с соблюдением всех санитарных требований. Такую задачу перед профильными ведомствами поставил Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции 23 июля.

Речь идет о возобновлении штатной работы в специализированных Домах ребенка в Кашинском, Конаковском районах, а также о тверском учреждении «Теремок» и вышневолоцком «Солнышко».

Игорь Руденя подчеркнул, сотрудники домов ребенка в обязательном порядке ежедневно должны проходить тестирование на коронавирусную инфекцию, а во время работы с воспитанниками пользоваться медицинскими респираторами. Данные меры позволят предотвратить возможное заражение детей. Среди обязательных мер: контроль температуры тела, тщательная обработка рук антисептиками, проветривание помещений, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

«Дети не должны подвергаться даже минимальному риску», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Более 1000 единиц оборудования получила система здравоохранения Тверской областив рамках профилактики, диагностики и лечения COVID-19. В Тверской области приобретаются компьютерные томографы. КТ запущены в работу в Ржевской центральной районной больнице. Также аппараты установлены в КимрскойЦРБ, Калининской ЦРБ, Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №6.

В регион обеспечена поставка более 170 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, в июне было закуплено и установлено 180 многофункциональных кроватей. Также в больницы поступили бронхоскопы, аппараты УЗИ, увлажнители кислорода, дефибрилляторы, мониторы и другая медицинская техника.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. 3761 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 134947, в том числе за последние сутки их проведено 1005.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 481 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

124 человека с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области