Губернатор Игорь Руденя представил в Законодательном Собрании региона ежегодный отчет об итогах работы Правительства Тверской области в 2019 году

23 июля Губернатор Игорь Руденя выступил на заседании Законодательного Собрания Тверской области с традиционным ежегодным отчетом о результатах работы исполнительных органов государственной власти в 2019 году.

По итогам выступления Игорь Руденя назвал журналистам главные темы отчета.

«Поддержка семей – это вопрос номер один. Совместно с депутатами мы разработали целый комплекс мер в демографии. В 2019 году также активно занимались развитием среднего и малого бизнеса, экономики, созданием новых рабочих мест. Одна из ключевых для региона – агропромышленная отрасль. Образование, здравоохранение также остались важными направлениями нашей работы. В целом и бюджет, и социально-экономические показатели неразрывно связаны с развитием промышленности, малого бизнеса», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в 2020 году необходимо продолжить работу по привлечению в экономику молодых кадров, популяризации человека труда, поддержке семей, особенно молодых и многодетных родителей, развитию инфраструктурных проектов.

«Очень важно, что законодатели и власть взаимодействуют в одном ключе. Так, Законодательное Собрание поддержало инициативу о поддержке малого бизнеса, многодетных семей. Хотим поблагодарить Губернатора за то, что был принят закон о «детях войны» – в этом году он уже наполнился реальным содержанием», – отметил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев.

Выступая с отчетом, Игорь Руденя приоритетными направлениями в работе Правительства Тверской области в 2019 году назвал реализацию системных мер поддержки региональной экономики и модернизацию инфраструктуры, поддержку семей для улучшения демографии, обеспечение эффективного функционирования финансово-бюджетной системы.

Свыше 1100 рабочих мест создано в Тверской области в 2019 году благодаря реализации инвестиционных проектов, всего до 2028 года запланировано открытие более 20 тысяч новых рабочих мест.

Началось развитие зон с особыми условиями для инвесторов «Боровлево-3» и «Эммаусс», создание кластера машиностроения, продолжено совершенствование законодательства о поддержке инвестиционной деятельности, обеспечена поддержка промышленных предприятий.

Каждый второй рубль инвестиционных вливаний в Тверской области направляется в сельское хозяйство. Это одна из самых крупных и быстроразвивающихся отраслей Верхневолжья. В 2019 году продолжилась активная работа по пресечению незаконных вырубок сельскохозяйственных лесов. Одними из основных и самых эффективных мер борьбы стали переводы земель в Гослесфонд.

В 2019 году впервые за последние десятилетия в эксплуатацию введены сразу две школы в Твери. В образовании продолжен проект «Квантроиум». Стратегически важным направлением обозначено дальнейшее развитие IT сферы.

Для отрасли здравоохранения знаковым объектом стала детская поликлиника в микрорайоне «Южный» областного центра. В 50 медицинских учреждениях в 2019 году проведены ремонтные работы, обеспечена закупка двух КТ, УЗИ и другой современной техники.

Решающим стал 2019 год и для сферы пассажирских перевозок. Правительством области завершена подготовительная работа по внедрению новой модели общественного транспорта в тверской агломерации, которая начала действовать в феврале 2020-го.

Увеличены объемы ремонта дорог. В том числе, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019-м году после ремонта введено в эксплуатацию 476 км дорог регионального и муниципального значения.

Предприняты шаги для улучшения демографии. Обеспечено более 50 видов различных денежных выплат и мер социальной поддержки. Их получателями стали 320 тысяч жителей тверского региона. Введены новые направления поддержки семей с детьми, особое внимание уделялось многодетным семьям.

Отдельными темами отчета стали ситуация на рынке труда и миграционная политика. Уровень регистрируемой безработицы в Тверской области в 2019 году практически не изменился и составил 0,7 % экономически активного населения. При этом потребность работодателей в кадрах увеличилась до 12,5 тысячи человек.

Продолжается работа по ограничению притока трудовых мигрантов.

В 2019-м трудоустроено 3200 местных жителей на вакансии, ранее использованные иностранными работниками.

Также в отчете отмечены достижения в спорте, культуре, сохранении исторического наследия, поддержки НКО и другим направлениям развития Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области