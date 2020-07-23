В 2019 году социальные выплаты получили более 320 тысяч жителей Верхневолжья

В 2019 году в Тверской области было предоставлено более 50

видов различных денежных выплат и мер социальной поддержки, общим объемом в 7 млрд. 500 мл рублей. Об этом заявил Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время представления отчета о деятельности Правительства в 2019 году.

«Активно использовались возможности, предоставляемые национальным проектом «Демография», объединившим в единую систему федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми. Следует отметить, что системные меры поддержки позволили обеспечить стабильное увеличение числа многодетных семей в нашем регионе», – отметил глава региона.

Ежегодно в Тверской области рождается более 2600 детей от третьих и последующих родов. По сравнению с 2016 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось почти на четверть. На это влияют и, в том числе, комплексные меры, направленные на повышение рождаемости. Некоторые из них были введены в 2019 году впервые. Например, социальную выплату в размере 200 тысяч рублей получили 94 молодые семьи при рождении или усыновлении детей. В текущем году данная мера поддержки была расширена – теперь при рождении второго ребёнка семьи получают 300 тысяч рублей, при рождении третьего – полмиллиона. Кроме того родители могут рассчитывать и на помощь Правительства области в жилищном вопросе. Благодаря участию региона в федеральной программе, сертификаты на квартиры получили 143 молодые семьи из 30 муниципальных образований Тверской области.

На региональном уровне с 2019 года многодетным семьям предоставлен новый вид льгот – освобождение от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной мерой поддержки уже воспользовались 45 480 человек. Кроме того, введена ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей, а с 1 октября 2019 года семьям с новорождёнными детьми вручаются подарочные наборы.

Также традиционно в социальной политике Тверской области особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. В 2019 году были улучшены жилищные условия 53 ветеранов, а еще 7 человек получат квартиры в 2020 году. Кроме того, в 2019 году были улучшены жилищные условия 14 ветеранов боевых действий, а также 14 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В 2019 году была завершена подготовка регионального законопроекта, закрепившего статус детей войны. Его смогли получить более 90 тысяч жителей Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области