Обладатели почетного знака Тверской области «Слава отца» получат выплату в 100 тысяч рублей

Размер выплаты для награждённых почётным знаком Тверской области «Слава отца» увеличен с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. 23 июля на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени внесены соответствующие изменения в порядок предоставления единовременной выплаты.

Новая областная награда введена в 2020 году по инициативе главы региона в рамках реализации демографической политики. 2 июля на заседании Законодательного Собрания региона приняты внесенные Губернатором Игорем Руденей изменения в региональный закон «О наградах и поощрениях в Тверской области».

«Предоставление выплаты – наш вклад в поддержку многодетных родителей Верхневолжья. Их труд – это очень высокая ответственность и пример для окружающих», – считает Игорь Руденя.

Почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые проживают в Тверской области и воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности, активная жизненная позиция семьи.

В 2019 году в Тверской области было предоставлено более 50 видов различных денежных выплат и мер социальной поддержки общим объемом 7,5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил Губернатор Игорь Руденя, представляя в Законодательном Собрании отчет о деятельности Правительства в 2019 году.

Особая поддержка обеспечена многодетным родителям. Ежегодно в Тверской области рождается более 2600 детей от третьих и последующих родов. По сравнению с 2016 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось почти на четверть. На это влияют и, в том числе, комплексные меры, направленные на повышение рождаемости. Некоторые из них были введены в 2019 году впервые. Например, социальную выплату в размере 200 тыс. рублей получили 94 молодые семьи при рождении или усыновлении детей. В текущем году данная мера поддержки была расширена – теперь при рождении второго ребёнка семьи получают 300 тыс. рублей, при рождении третьего – полмиллиона.

На региональном уровне с 2019 года многодетным семьям предоставлен новый вид льгот – освобождение от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Данной мерой поддержки уже воспользовались 45 480 человек. Кроме того, введена ежемесячная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей, а с 1 октября 2019 года семьям с новорождёнными детьми вручаются подарочные наборы.

Пресс-служба Правительства Тверской области