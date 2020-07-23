Игорь Руденя: В 2019 году в Тверской области было введено в эксплуатацию 476 километров дорог

Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году введено в эксплуатацию 476 километров дорог регионального и муниципального значения. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе представления ежегодного отчета перед депутатами регионального Законодательного собрания.

«Для развития инфраструктуры региона важнейшим направлением остаётся дорожное и транспортное хозяйство. Непосредственно в рамках национального проекта отремонтировано 104 километра региональных и 35 километров местных дорог», ­­– отметил глава региона.

В 2019 году началась подготовка к модернизации вылетных трасс в областной столице на кимрском, бежецком, московском, старицком и бурашевском направлениях.

Важное значение для развития дорожной системы нашего региона будет иметь создание транспортной «хорды» от трасс М-10, М-11 «Нева» до М-9 «Балтия». Эта дорога позволит повысить транспортную доступность Фировского, Осташковского, Пеновского и Андреапольского районов, и развить туристический поток к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.

Прошедший год завершил работу регионального Правительства по подготовке внедрения современной системы общественного транспорта в тверской агломерации, которая была введена в начале 2020 года. Компания-перевозчик «Транспорт Верхневолжья» обслуживает все пассажирские маршруты на территории города Твери и Калининского района. Благодаря этому, в Твери значительно повысился уровень безопасности пассажиров и качество обслуживания. Внедрение новой модели пассажирских перевозок позволило начать формирование единой системы общественного транспорта во всём регионе.

Еще одной важной темой прошедшего года стал рост эффективности жилищно-коммунального хозяйства. Для повышения качества жизни населения Тверской области в регионе была продолжена работа по консолидации муниципальных активов в сфере тепло- и водоснабжения, электроснабжения, модернизации коммунальной сферы. Это позволило увеличить протяженность отремонтированных сетей в полтора раза,

провести капитальный ремонт и модернизацию котельных, что в свою очередь привело к отсутствию крупных аварий во время прошедшего отопительного сезона.

Отдельно Губернатор Игорь Руденя остановился на работе Правительства, посвященной газификации региона. Он отметил, что было построено 162 километра газовых сетей. Практически завершено проектирование газопровода-отвода Ржев – Нелидово протяжённостью почти 100 километров, а также началась газификация юго-западных районов Тверской области. Реализация проекта продолжится и дальше – до 2022 года начнется строительство газопровода Бежецк – Максатиха, что даёт старт газификации северо-востока региона. В настоящее время ведётся подготовка проектной документации.

В 2019 году в Верхневолжье продолжилась реализация национального проекта «Жильё и городская среда». За это время удалось увеличить количество благоустроенных объектов и качество проведённых работ в 54 муниципалитетах Тверской области.

Существенные изменения коснулись и экологической сферы. В 2019 году в Тверской области был осуществлён переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами: начал работу единый региональный оператор, была актуализирована электронная модель Территориальной схемы обращения с ТКО.

Существенный вклад в повышение качества жизни населения и охрану окружающей среды вносят федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». В 2019 году в Твери начались масштабные работы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. В текущем году эти проекты будут реализованы в Конаково, посёлке Кесова Гора, идёт заключение контрактов на объекты во Ржеве и Торжке.

Пресс-служба Правительства Тверской области