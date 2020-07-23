В 50 учреждениях здравоохранения Тверской области проведены ремонтные работы в 2019 году

23 июля Губернатор Игорь Руденя, выступая с отчетом перед Законодательным Собранием Тверской области, сообщил об итогах работы в 2019 году в сфере здравоохранения Верхневолжья. В общей сложности ремонтные работы были проведены в 50 учреждениях здравоохранения для детского и взрослого населения.

«Национальный проект «Здравоохранение» позволил вывести на новый уровень работу по снижению смертности в Тверской области от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Проведены комплексные закупки современного медицинского оборудования для диагностирования и лечения этих заболеваний. Существенно увеличилось количество высокотехнологичных операций», – отметил Игорь Руденя.

Проведены ремонтные работы в 36 учреждениях здравоохранения. В медицинские организации поставлены 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 2 компьютерных томографа, электрокардиографы, аппараты УЗИ, система нейрохирургической навигации.

В 11 детских поликлиниках и 3 детских больницах также обеспечены ремонтные работы. Кроме того, в учреждения детского здравоохранения закуплены рентгеновские комплексы, эндоскопические системы, другое современное оборудование.

В здравоохранении Верхневолжья развивались телемедицинские консультации между первичными сосудистыми отделениями и региональным сосудистым центром. До 2464 увеличилось количество операций на сердечно-сосудистой системе, включая высокотехнологичные.

За счёт федерального бюджета в Тверскую область поставлено 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Создан Региональный центр диспетчеризации скорой помощи. Активно развивалась служба санитарной авиации. Вертолётами национальной службы санитарной авиации и МЧС России было эвакуировано 246 человек – почти на 80% выше показателей 2018 года.

В развитии детского здравоохранения главным событием 2019 года стало завершение строительства поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. В настоящее время ведётся проектирование новых детских поликлиник в городах Кимры, Торжок и Тверь.

Также в 2019-м было завершено проектирование Детской областной клинической больницы. В текущем году с государственной компанией «Ростех» заключён контракт, началось строительство комплекса.

Продолжается работа по кадровому обеспечению тверского здравоохранения. Приоритетными направлениями Игорь Руденя назвал заполнение вакансий в муниципалитетах, а также целевую подготовку.

В 2019-м число участников программ переезда медицинских работников в небольшие города, посёлки и сельскую местность увеличилось более чем в 2 раза, количество студентов и ординаторов-целевиков – на 15 %, до 658.

Пресс-служба Правительства Тверской области