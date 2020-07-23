В Тверской области в течение 2019 года введено 5 новых социальных учреждений – школы, детские сады и детская поликлиника

Впервые за много лет в Тверской области в течение одного года введены в эксплуатацию 5 социальных объектов – две школы и детская поликлиника в Твери, два детских сада в Старице и Лихославльском районе. Объемы строительства социальных объектов и жилых домов в 2019 году стали одной из тем отчета Губернатора Игоря Рудени перед Законодательным Собранием области 23 июля.

«В 2019 году сохранена тенденция увеличения объёмов капитального строительства в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области. Мы планируем ежегодно увеличивать число объектов по программе. В 2020 году ведётся строительство Детской областной клинической больницы, школы, 10 детских садов, спортивного комплекса», – сообщил Игорь Руденя.

В 2019-м активно развивался строительный комплекс региона.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Тверской области обеспечен существенный рост ввода в эксплуатацию жилых помещений. Сдан 81 многоквартирный дом в городах Тверь, Ржев, Торжок, в Калининском, Калязинском, Кесовогорском, Конаковском, Торопецком районах, Осташковском городском округе. В целом сдано в эксплуатацию почти 640 тысяч квадратных метров жилья – это в 1,5 раза выше показателей 2018-го.

Губернатор отметил – специальные комплексные меры поддержки строительной индустрии, субсидирование ипотечных займов позволяют рассчитывать на сохранение стабильной ситуации в строительстве жилья в текущем году.

В 2019 году в Тверской области началась реализация новой программы переселения граждан из аварийного жилья, продолжена программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Завершён капитальный ремонт в 428 домах общей площадью свыше 1 млн квадратных метров, в которых проживают 58,5 тысячи человек.

По новой программе переселения из аварийного жилья в 2019-2020 годах планируется расселить более 300 человек из 29 аварийных зданий. В 2019-м расселено 183 человека в городах Ржев, Торопец, Тверь, Конаково, Белый и посёлке Редкино.

Также активно велась работа по территориальному планированию Тверской области. Завершена передача данных полномочий на региональный уровень, что позволило повысить эффективность и оперативность разработки градостроительной документации. Доля муниципальных образований Тверской области, обеспеченных документами терпланирования в 2019 году достигла 82%.

Началась актуализация схемы территориального планирования Тверской области и подготовка концепции пространственного развития региона. Принятие этих документов будет иметь ключевое значение для обеспечения системного развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области