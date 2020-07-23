Тверская область привлекла в 2019 году более 1,7 миллиона туристов

Благодаря развитию туризма в Тверской области поток гостей в регион в 2019 году превысил 1 миллион 700 тысяч человек и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 13%. Туристическую отрасль Игорь Руденя назвал одним из приоритетных направлений экономики Верхневолжья, выступая 23 июля с отчетом перед Законодательным Собранием региона по итогам работы в 2019 году.

«В 2019-м продолжился рост количества мест размещения туристов и объём налогов, уплаченных предприятиями отрасли. Акцент в отрасли был сделан на комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Введены новые субсидии – на создание объектов туристического показа и приобретение автобусов, поддержку турпоездок школьников и другим», – отметил Игорь Руденя.

В 2019 году началась реализация инвестиционного проекта «Кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море», вошедшего в федеральную программу развития туризма. Построен водозаборный узел, практически завершено строительство моста через реку Дойбица, проводился ремонт дорожной сети в Калязине.

В этом году продолжается строительство и реконструкция объектов обеспечивающей инфраструктуры. Ведётся работа с потенциальными инвесторами по привлечению к созданию объектов туристической индустрии на территории кластера. Ключевыми инвестором стала государственная корпорация ВЭБ.РФ.

Также важным событием в 2019-м году стало создание нового межрегионального туристического маршрута «Государева дорога». Заключены соглашения с Федеральным агентством по туризму, высшими органами исполнительной власти Московской, Новгородской и Ленинградской областей по развитию маршрута.

Кроме того, началась реализация крупного международного проекта по воссозданию исторической застройки города Торжка. Планируется обеспечить финансирование проекта с привлечением Нового банка развития БРИКС в объёме более 1,5 млрд рублей и провести реконструкцию в центральной части города Торжка.

Важнейшим показателем эффективности региональной экономики Игорь Руденя назвал развитие малого и среднего бизнеса.

В 2019-м оборот и количество малых и средних предприятий в Тверской области изменились незначительно – это свидетельство стабильной работы данного сектора экономики. Как и в 2018 году, около половины предприятий были связаны с торговлей, ремонтом транспорта. Обрабатывающие производства занимают менее четверти в общей структуре оборота.

Центральным событием 2019-го стало создание центра «Мой бизнес», объединившего на одной площадке все региональные структуры поддержки предпринимательства. Центр стал местом проведения системных обучающих и консалтинговых мероприятий, его работа стала ключевой для поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам прошлого года обеспечено 753 консультации, организовано участие в 22 выставках 123 субъектов предпринимательства.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» вывел на новый уровень государственную поддержку бизнеса.

Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тверской области было предоставлено 87 поручительств более чем на 520 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь 1,6 млрд рублей заёмных средств, что почти в два раза выше показателей 2018-го года.

Сам Фонд предоставил 218 микрозаймов на 336 млн рублей – на 60% больше, чем в 2018-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области