Гостиницы Тверской области возобновили работу с соблюдением мер профилактики коронавируса

В Тверской области возобновили свою работу организации гостиничного бизнеса. Вопрос рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 22 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

- Повышенный спрос в регионе наблюдается на загородные объекты размещения. В учреждениях сферы туризма усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия. Это использование средств индивидуальной защиты, санитайзеров, обеззараживателей воздуха, регулярное проветривание и другие меры.

- В Тверской области возобновляется плановый режим работы медицинских учреждений. Возвращение к работе в обычном режиме предусмотрено в организациях для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сохраняется комплекс мер по защите воспитанников и сотрудников организаций.

- Более 1000 единиц оборудования получила система здравоохранения Тверской области в рамках профилактики, диагностики и лечения COVID-19. В Тверской области приобретаются компьютерные томографы. КТ запущены в работу в Ржевской центральной районной больнице. Также аппараты установлены в Кимрской ЦРБ, Калининской ЦРБ, Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №6.

- В регион обеспечена поставка более 170 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, в июне было закуплено и установлено 180 многофункциональных кроватей. Также в больницы поступили бронхоскопы, аппараты УЗИ, увлажнители кислорода, дефибрилляторы, мониторы и другая медицинская техника.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. 3749 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 133942, в том числе за последние сутки их проведено 918.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4338 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 467 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 122 человека с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области