В Тверской области в рамках акции «Сад памяти» высадили самое большое количество деревьев в ЦФО

Организаторы международной акции «Сад памяти» сообщили о достижении поставленной цели. Количество высаженных деревьев превысило 27 миллионов. Они стали живым памятником миллионам погибших в годы Великой Отечественной войны и создали новые памятные места на патриотической карте страны.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Центральном федеральном округе в рамках акции высадили более 10 млн деревьев. Более 6 млн из них – посажено в Верхневолжье, во всех районах области, волонтерами, а также сотрудниками регионального Министерства лесного хозяйства, подведомственных учреждений, представителями муниципальных образований.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, жители области сажали деревья на собственных участках – в сёлах, пригородах, на дачах, а потом выкладывали фотографии посадки в соцсети с хештегом #СадПамятиДома и историей о том, кому было посвящено дерево.

В Тверской области акция «Сад памяти» продолжится осенью. В парках и скверах на площади 5,2 га будет высажено около 1 тысячи деревьев.

Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология». Напомним, ранее сообщалось, что акция станет ежегодной.

Пресс-служба Правительства Тверской области