В Тверской области увеличат объемы дорожных работ в 2020 году

Увеличение объемов ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассмотрено на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Губернатор Игорь Руденя считает: национальный проект – возможность для региона привести в порядок самые важные направления. Это дороги, ведущие к социальным учреждениям, инвестиционным и промышленным площадкам, туристическим достопримечательностям.

За счёт экономии средств в результате проведения торгов дополнительно 62,5 млн рублей выделят на приведение в порядок участков на дорогах Осташков – Селижарово – Ржев в Ржевском районе, Торжок – Осташков в Кувшиновском районе и Осташковском городском округе, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецком районе и Краснохолмском муниципальном округе. Это долгосрочные объекты, ремонт которых ведется поэтапно по национальному проекту.

Всего по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть введено в эксплуатацию 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино.

В столице Верхневолжья по национальному проекту приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – один из 12 проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет планируют отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улиц Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области