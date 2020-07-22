В Тверской области назначены выплаты на 9527 детей в возрасте от 3 до 7 лет и на 5642 ребенка в возрасте от 16 до 18 лет

В Тверской области ведется работа по обеспечению в полном объеме выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 16 до 18 лет включительно. Выплаты на детей от 3 до 7 лет перечислены на 9527 человек. Региональная финансовая поддержка на детей от 16 до 18 лет – на 5642 ребенка. Прием заявок по этим направлениям поддержки продлится до октября 2020 года.

Поддержка семей с детьми – приоритетное направление демографической политики областного Правительства. Родители Верхневолжья являются получателями как федеральных, так и региональных мер.

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С 1 июля по инициативе главы региона введена новая областная мера поддержки – единовременная выплата на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно. Размер поддержки составляет 5 тыс. рублей на детей из многодетных семей и 3 тыс. рублей на остальных. Всего подано 12426 заявлений.

Также рассматриваются заявления на предоставление федеральной выплаты на детей от 3 до 7 лет. По данным на 22 июля, они назначены и перечислены на 9527 детей.

Министерство социальной защиты населения региона сообщает, что отказы в предоставлении ежемесячной выплаты могут быть связаны с рядом причин. В частности, с отсутствием регистрации заявителя по месту жительства; с тем, что размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения; а также если заявителем указаны неполные или недостоверные сведения о членах семьи и адресе проживания.

В настоящее время также предпринимаются меры по повышению оперативности получения информации в рамках межведомственного взаимодействия, чтобы ускорить рассмотрение документов от жителей. Ни одно заявление не останется без рассмотрения.

Ряд обращений граждан также связан с тем, что заявления на ежемесячную выплату подаются через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Правильность оформления и заполнения заявителем сведений, их достоверность проверяется после поступления заявлений, а не при личном приеме, как это было при назначении других выплат.

Пресс-служба Правительства Тверской области