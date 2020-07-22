«Шелл Нефть» расширяет производство в Тверской области

22 июля Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым. Главной темой стало обсуждение проекта концерна «Шелл» по расширению производства смазочных материалов в Торжке и создание в городе индустриального парка.

«В ходе реализации инвестиционного проекта концерном «Шелл» в городе Торжке в 2012 году открыт первый в Российской Федерации и один из самых крупных и современных заводов вашей компании в Европе. По сути, в нашем регионе сформирована новая отрасль экономики. Создано более 200 рабочих мест, что очень важно для Тверской области и города Торжка», ­– подчеркнул Игорь Руденя.

Расширение существующего производства в Торжке предполагается начать в 2021 году, а запустить в эксплуатацию в 2023 году. Объем инвестиций – до 6 млрд рублей. Увеличение производительности завода до 300 млн литров в год позволит расширить линейку выпускаемой продукции. Важным результатом реализации проекта, по мнению главы региона, станет создание новых рабочих мест – их количество планируется увеличить в полтора раза и довести до 300. Компания готова к тесному сотрудничеству с тверскими предприятиями.

Кроме того, стороны обсудили возможность создания индустриального парка «Торжок». Это позволит привлечь в регион новых инвесторов и создать дополнительные производственные мощности.

Также открытие индустриального парка станет первым шагом к формированию в Торжке научно-образовательного кластера нефтепереработки. Одна из главных задач – подготовка кадров среднетехнического профиля на базе одного из профессиональных колледжей Торжка с возможностью дальнейшего трудоустройства на заводе «Шелл».

Губернатор Игорь Руденя считает одним из приоритетов в сфере профессионального образования подготовку востребованных в экономике кадров, создание условий для практики будущих специалистов на современных производствах.

Еще одной темой встречи стало обсуждение направлений развития сети АЗС «Шелл» на территории региона. Игорь Руденя и Сергей Стародубцев обсудили перспективные площадки для строительства заправок, а также содействие со стороны Правительства региона в их создании.

На сегодняшний день более 80% смазочных материалов под брендом «Шелл», реализуемых в Российской Федерации, производится на заводе в городе Торжке, который является региональным системообразующим предприятием. Продукция компании включает в себя моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, а также гидравлические и трансмиссионные масла.

Привлечение инвесторов – одна из основных задач региона. Традиционно привлекательными отраслями для инвестиций в Верхневолжье являются сельское хозяйство, машиностроение, производство электротехники и изделий из стекла, а также логистика.

Сейчас перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Тверской области насчитывает 72 крупных и значимых инвестиционных проекта. Общий заявленный объём инвестиций составляет 120 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – более 20 тысяч. Сроки реализации проектов доходят до 2028 года.

В 2019 году в Тверской области было реализовано 13 крупных и значимых инвестиционных проектов с общим объёмом вложенных инвестиций более 10 млрд рублей, и созданием более 1 100 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области