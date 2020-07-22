Игорь Руденя подведет итоги работы Правительства Тверской области за 2019 год в рамках ежегодного отчета в Законодательном Собрании

23 июля Губернатор Игорь Руденя выступит на заседании Законодательного Собрания Тверской области с традиционным ежегодным отчетом. Глава региона расскажет об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2019 году.

Повышение качества жизни людей – основная задача, на решение которой были направлены усилия регионального правительства. Благоустройство территорий, ремонт дорог и теплосетей, продолжение газификации – эти и другие темы будут озвучены Губернатором в рамках отчета.

В 2019 году впервые за последние десятилетия в эксплуатацию введены сразу две школы в Твери. Для отрасли здравоохранения таким знаковым объектом стала детская поликлиника в микрорайоне «Южный» областного центра.

Решающим стал 2019 год и для сферы пассажирских перевозок. Правительством области завершена подготовительная работа по внедрению новой модели общественного транспорта в тверской агломерации, которая начала действовать в феврале 2020-го.

Предприняты шаги для улучшения демографии. Обеспечено более 50 видов различных денежных выплат и мер социальной поддержки. Их получателями стали 320 тысяч жителей тверского региона. Введены новые направления поддержки семей с детьми, особое внимание уделялось многодетным семьям.

Повышение эффективности мер социальной поддержки стало возможным благодаря развитию региональной экономики, расширению действующих производств, приходу в регион новых инвесторов. Это дало дополнительные рабочие места со стабильной зарплатой для жителей Верхневолжья.

23 июля, в 21.00, на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир, в рамках которого Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы по итогам 2019 года и по текущей ситуации в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области