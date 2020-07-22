Врачи Областной клинической больницы спасли пациентку со 100-процентным поражением легких

В Тверской областной клинической больнице благодаря методике экстракорпоральной мембранной оксигенации спасли жизнь пациентке с коронавирусной инфекцией. У женщины была выявлена тяжелая пневмония, полное поражение легких и тяжелая дыхательная недостаточность. 14 суток аппарат ЭКМО работал вместо ее сердца и легких, тем самым помогая справиться с тяжелой болезнью. Сейчас женщина идет на поправку и уже начала самостоятельно ходить. Об этом сообщил официальный Тelegram канал регионального Правительства https://t.me/pul69/447.

Аппарат ЭКМО выполняет сразу две функции по поддержанию организма: специальный насос берет на себя работу сердца по перекачиванию крови, а мембранный оксигенатор (искусственное легкое) выполняет работу легких по газообмену - кислород добавляется в кровь, а углекислый газ удаляется. Затем насыщенная кислородом кровь согревается и возвращается в тело пациента. ЭКМО позволяет эффективно и безопасно для пациента поддерживать жизнедеятельность в течение нескольких недель.

Ранее тверские пациенты, которым требовалось ЭКМО, переводились в федеральные учреждения Москвы или Санкт-Петербурга. Теперь такая возможность появилась и в нашем регионе. Весной этого года аппарат был закуплен Министерством здравоохранения Тверской области на федеральные средства, выделенные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и передан в ОКБ, куда госпитализируются самые тяжелые пациенты. Специалисты прошли обучение в Москве, на базе федеральных медицинских учреждений, и на сегодняшний день обладают необходимыми навыками работы с новым оборудованием.

В июне медицинский персонал учреждений здравоохранения Верхневолжья указами главы государства был отмечен федеральными наградами за вклад в борьбу с коронавирусом. Это врачи Калининской и Конаковской центральных районных больниц, городской больницы №6, Центра имени В.П. Аваева, сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

Более 6000 медиков Тверской области получают стимулирующие выплаты за работу в условиях коронавируса. Надбавки за особые условия работы установлены медицинским сотрудникам, оказывающим помощь в стационарных условиях, работникам первичного звена, скорой медицинской помощи и диагностических служб, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и из группы риска заражения COVID-19. Выплаты получают также сотрудники скорой медицинской помощи, лабораторий и работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

Министерство здравоохранения Тверской области