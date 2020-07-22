Мобильные бригады врачей в Тверской области с начала возобновления в июне приемов осмотрели более 840 детей

В Тверской области продолжают работу мобильные бригады врачей. С 21 по 29 июля специалисты детской областной клинической больницы оказывают консультативную медицинскую помощь детям Бежецкого, Кесовогорского, Лихославльского и Торжокского районов.

Выезды мобильных бригад детской областной клинической больницы возобновлены с 16 июня. За это время медицинские специалисты уже осмотрели 846 детей в Торжокском, Бежецком, Лихославльском районах, Сандовском муниципальном округе и Нелидовском городском округе.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

21 июля мобильная бригада врачей в составе травматолога-ортопеда, невролога, хирурга-уролога и отоларинголога провела осмотр детей Торжокского района.

22 июля травматолог-ортопед и невролог принимают юных пациентов Кесовогорского района в детской поликлинике Кесовогорской ЦРБ.

24 июля травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог приедут в Лихославль. Прием будет проходить с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике местной центральной районной больницы.

29 июля четыре детских специалиста – эндокринолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог – окажут консультативную специализированную помощь на базе детской поликлинике Бежецкой ЦРБ.

Прием ведется по предварительной записи, с соблюдением санитарно-гигиенических правил для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области