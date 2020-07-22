Мобильные бригады врачей в Тверской области с начала возобновления в июне приемов осмотрели более 840 детей

posted by Максим Малахов on ср, 07/22/2020 - 12:31

  В Тверской области продолжают работу мобильные бригады врачей. С 21 по 29 июля специалисты детской областной клинической больницы оказывают консультативную медицинскую помощь детям Бежецкого, Кесовогорского, Лихославльского и Торжокского районов.

Выезды мобильных бригад детской областной клинической больницы возобновлены с 16 июня. За это время медицинские специалисты уже осмотрели 846 детей в Торжокском, Бежецком, Лихославльском районах, Сандовском муниципальном округе и Нелидовском городском округе.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

         21 июля мобильная бригада врачей в составе травматолога-ортопеда, невролога, хирурга-уролога и отоларинголога провела осмотр детей Торжокского района.

         22 июля травматолог-ортопед и невролог принимают юных пациентов Кесовогорского района в детской поликлинике Кесовогорской ЦРБ.

         24 июля травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог приедут в Лихославль. Прием будет проходить с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике местной  центральной районной больницы.

         29 июля четыре детских специалиста – эндокринолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог – окажут консультативную специализированную помощь на базе детской поликлинике Бежецкой ЦРБ.

         Прием ведется по предварительной записи, с соблюдением санитарно-гигиенических правил для профилактики новой коронавирусной инфекции.

 

         Пресс-служба Правительства Тверской области

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Мобильные бригады врачей в Тверской области с начала возобновления в июне приемов осмотрели более 840 детей