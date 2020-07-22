Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 июля 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. 3749 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 133942, в том числе за последние сутки их проведено 918.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4338 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 467 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 122 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1434

Кимры 546

Конаковский район 371

Калининский район 246

Лихославльский район 238

Ржев 228

Торжок 146

Вышневолоцкий городской округ 133

Максатихинский район 89

Бологовский район 80

Кашинский городской округ 69

Андреапольский муниципальный округ 68

Кимрский район 65

Рамешковский район 63

Зубцовский район 56

Осташковский городской округ 51

Бежецкий район 50

Ржевский район 43

Торопецкий район 41

Нелидовский городской округ 36

Старицкий район 34

Селижаровский район 28

Торжокский район 25

Кесовогорский район 24

Лесной муниципальный округ 24

Сонковский район 23

Спировский район 2

Весьегонский муниципальный округ 21

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кувшиновский район 14

Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 7

Фировский район 5

Молоковский район 4

Краснохолмский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области