Более 1000 сотрудникам социальных учреждений Верхневолжья распределены доплаты за особые условия труда

Средства на стимулирующие выплаты работникам социальных учреждений, переведенным на вахтовый режим работы в связи с пандемией коронавируса, распределены 21 июля на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Вахтовый режим в таких учреждениях продлен до 15 сентября 2020 года.

Всего распределено 24 млн рублей федеральных средств и 24,1 млн рублей из областного бюджета. Это позволит обеспечить доплаты за особые условия труда для 1022 человек, работающих в 15 социальных учреждениях региона.

Субсидии предусмотрены сотрудникам домов-интернатов, специальных и психоневрологических домов для престарелых и инвалидов, Кашаровского детского дома-интерната, комплексных центров социального обслуживания населения и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

В Тверской области в период сложившейся эпидемиологической ситуации была расширена поддержка сотрудников социальных учреждений, которые работают по вахтовому методу.

Выплаты осуществляются за каждую смену: врачам– 40 тыс. рублей, среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 25 тыс. рублей. В случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции соответственно – 60 тыс. рублей и 35 тыс. рублей. Для младших медицинских работников и технического персонала предусмотрены выплаты в 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 – 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

Все учреждения обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья проживающих, в случае признаков заболеваний обеспечивается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, заложены средства на обучение специалистов в рамках программы «Доступная среда», проведение социально значимых мероприятий, таких как фестиваль для людей с инвалидностью «Путь к успеху», и другие направления.

Пресс-служба Правительства Тверской области