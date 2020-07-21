Представители дорожного хозяйства Тверской области удостоены федеральных наград за вклад в строительство скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург

Представители сферы дорожного хозяйства Верхневолжья удостоены федеральных наград за вклад в реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее Распоряжение «О поощрении» подписал Президент России Владимир Путин. Поздравления в связи с этим событием направил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что профессионализм и самоотдача специалистов позволили внести вклад в реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. Ответственно выполняя поставленные задачи, представители Верхневолжья содействовали созданию стратегического объекта, имеющего ключевое значение для тверского региона и всей России.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник отдела эксплуатации Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области» Олег Лебедев.

Почетной грамоты Президента Российской Федерации удостоен главный специалист отдела реконструкции и строительства Тверского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Алексей Дуйцев.

Почетной грамотой Президента РФ также удостоен руководитель Тверского регионального центра ООО «Автодор-Инжиниринг» Марк Удовенко.

Главному специалисту отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасности дорожного движения Тверского филиала ГК «Российские автомобильные дороги» Николаю Хухорову объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Благодарности Президента РФ также удостоен водитель погрузчика филиала «Вышний Волочек» акционерного общества «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» Александр Якимов.

В ноябре 2019 года в Ленинградской области состоялось открытие скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург», значительный участок которой – около 300 км – проходит по территории тверского региона. В торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. Губернатор Игорь Руденя на совещании, которое в рамках открытия М-11 провел глава государства, озвучил ряд предложений по развитию инфраструктуры трассы.

Пресс-служба Правительства Тверской области