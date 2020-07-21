В Тверской области открыта выставка, посвященная 110-летию со дня рождения художника Владимира Серова

21 июля 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения советского художника Владимира Александровича Серова, художника-реалиста, графика, иллюстратора.

В мемориально-художественном музее Серова - филиале Тверской областной картинной галереи - представлены полотна, рассказывающие о художнике как о знатоке живописи и тонком психологе. Также в музее открыта выставка «Мы - Ленинградцы», повествующая о блокадном периоде творчества Владимира Серова.

Экспозиция выставки «Мы – Ленинградцы» включает в себя произведения, являющиеся историческим свидетельством героических и трагических будней жителей блокадного Ленинграда. Помимо живописных и графических работ здесь представлена уникальная коллекция фотографий блокадного времени из собрания Тверской областной картинной галереи.

Еще одной круглой датой станет юбилей самого музея Серова в поселке Эммаусс. 21 июля 2020 года учреждению исполняется 40 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области