Игорь Руденя поздравил сенатора от Тверской области в Совете Федерации РФ Андрея Епишина с награждением Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами». Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен Андрей Епишин – член Совета Федерации ФС РФ, представляющий в верхней палате российского парламента Тверскую область, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Поздравление с наградой направил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы отдали много сил развитию Тверской области, активно участвуете в развитии финансово-бюджетной системы нашей страны, в деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Ваша работа получила высокую оценку главы нашего государства. Желаю Вам дальнейших успехов в работе на благо России», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Андрей Епишин занимал пост председателя Законодательного Собрания Тверской области четвёртого и пятого созывов с 2005 по 2016 годы.

За это время региональный парламент провёл большую работу по совершенствованию областного законодательства. Предложения и инициативы тверских депутатов учтены на федеральном уровне, в частности, при подготовке закона о промышленных зонах.

За активное участие в законотворческой деятельности в 2007 году Андрей Епишин удостоен благодарности Президента Российской Федерации. Также Андрей Епишин является обладателем нагрудного знака «За заслуги в развитии Тверской области», почетных грамот и благодарностей Губернатора Тверской области.

В октябре 2016 года Андрей Епишин стал сенатором от Тверской области в Совете Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области