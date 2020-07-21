Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Орденами Почета пятерых ветеранов Великой Отечественной войны из Тверской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором отмечены ветераны Великой Отечественной войны из Тверской области Антонина Гордеева, Иван Кладкевич, Евгений Книга, Спартак Сычев и Иван Рулев. За активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи они награждены Орденами Почета. С этим событием ветеранов поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Президентом Российской Федерации дана высокая оценка вашего неутомимого труда, той большой работы по поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, которую вы ведете. Сохранив молодость души и неравнодушное отношение к жизни, вы сумели реализовать немало важных проектов, благодаря которым не меркнет память о Великой Отечественной войне. У вас и ваших товарищей мы учимся служить Отчизне и трудиться на благо Родины», ­– отметил глава региона.

Антонина Филипповна Гордеева прошла большой боевой путь от Калинина до Восточной Пруссии. Воевала на Калининском и

1-м Прибалтийском фронтах. В составе Красной армии она приняла участие в военной операции «Багратион», дошла до Кёнигсберга, где служила до февраля 1946 года (медсестрой в госпитале). Победу встретила на границе с Пруссией. Является председателем Совета ветеранов с 2010 года.

Ивана Евгеньевича Кладкевича направили на войну из военного училища в 1942 году. На Западном фронте в 99 Гвардейском стрелковом полку 31 Гвардейской стрелковой дивизии он стал командиром пулеметного расчета. С января по февраль 1943 года участвовал в боях на Ржевско-Вяземском направлении. В настоящее время Иван Евгеньевич активно занимается общественной работой, шефствуя над коллективом учеников 36 школы города Твери. Стоял у истоков проекта по патриотическому воспитанию детсадовцев.

Евгению Степановичу Книге было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Свой боевой путь он начал партизаном, в 17 лет попал в роту разведки, в 152-й партизанский отряд 11-й бригады имени Киселёва, потом воевал в рядах 1 Белорусского фронта. Победу встретил в 1945 году под Ленинградом. В Вооруженных Силах отслужил 33 года. Сейчас Евгений Степанович проживает во Ржеве, участвует в военно-патриотических мероприятиях, встречается со школьниками.

Свой военный путь Спартак Андреевич Сычев начал в 1942 году на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. Освобождал в составе 129 отд. стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». В период 2009-2010 годов активно участвовал в сборе и подготовке материалов по присвоению городу Твери Почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», был членом делегации города Твери на торжественной церемонии вручения данной награды в Кремле.

Иван Андреевич Рулев ушел на фронт в 1943 году, был командиром телефонного отделения роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Полковник в отставке, полный кавалер ордена Славы, участник парадов Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве. Важной сферой для Ивана Андреевича всегда была и остается работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он постоянный участник Молодежного совета при главе Конаковского района, консультант военно-спортивных мероприятий «Зарница», «Снежный десант» и других, которые проводятся в муниципальном образовании, а также документального фильма «Твой подвиг бессмертен, сержант Васильковский…».

Пресс-служба Правительства Тверской области