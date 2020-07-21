Более 7500 учителей Тверской области с 1 сентября 2020 года будут получать надбавки за классное руководство

В Тверской области утверждено финансирование ежемесячных выплат для учителей, осуществляющих классное руководство. Об этом сообщил официальный Тelegram канал регионального Правительства https://t.me/pul69/447.

В Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября 2020 года ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета.

«Сегодня мы утвердили объемы поддержки в регионе. У нас ее получат более 7500 работников образования. В текущем году на эти цели заложено около 190 млн рублей. В последующие годы – 2021 и 2022-й – направим более 560 млн рублей ежегодно на стимулирование работников образования, осуществляющих классное руководство», – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам заседания областного Правительства.

В Тверской области размер ежемесячного денежного вознаграждения педагогам за классное руководство составит 5 000 рублей в месяц, в случае классного руководства в двух и более классах – 10000 рублей ежемесячно.

В 2020 году вознаграждение за классное руководство будет выплачиваться, начиная с 1 сентября, в 2021-2022 годах – в течение всего года.

Ежемесячное вознаграждение будут получать 308 педагогов государственных общеобразовательных организаций Верхневолжья, 7151 специалистов муниципальных учреждений.



Пресс-служба Правительства Тверской области