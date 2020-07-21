В Тверской области в 1,5 раза увеличивают ставку субсидии сельхозпроизводителям на мелиорацию земель

Для сельхозпроизводителей Тверской области в 1,5 раза – до 13292,94 рубля – увеличивается ставка субсидии на 1 гектар площади, вовлеченной в сельскохозяйственный оборот, на которой проведены культуртехнические мероприятия. Вопрос о поддержке аграриев в мелиорации земель рассмотрен на заседании областного Правительства 21 июля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Для Тверской области это важное направление. На уровне федерального Минсельхоза программа мелиорации набирает все больше оборотов, особенно на территории Центрального федерального округа. Будем активно в ней участвовать», – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами после заседания областного Правительства.

Ранее ставка субсидии на мелиоративные мероприятия составляла 8489 рублей. Усиление поддержки аграриев по этому направлению позволит расширить в регионе ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, соответственно – увеличить объем производства продукции, внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

В 2020 году общая сумма средств на возмещение затрат при проведении культуртехнических мероприятий заложена в объеме 99,3 млн рублей федеральных и 18,9 млн рублей областных средств.

С 2017 году в тверском регионе зафиксировано увеличение сельхозугодий, где проведены культуртехнические мероприятия – с 1043 га в 2017 году до 5100 га в 2019-м. В этом году планируется довести объемы до 8900 га.

Верхневолжье располагает одним из самых больших мелиоративных фондов в Нечерноземной зоне. Сейчас в области насчитывается 250,8 тыс. га осушенных и 5,1 тыс. га орошаемых сельскохозяйственных угодий. В составе мелиоративных объектов находятся осушительные каналы – 8914 км, закрытая осушительная сеть – 140 211 км, а также эксплуатационные дороги, мосты, трубопереезды и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области