В Тверской области увеличена поддержка фермеров на грантовой основе через «Агростартапы»

В Тверской области в 2020 году будут увеличены размеры грантов «Агростартап». Порядок их предоставления из областного бюджета крестьянским и фермерским хозяйствам рассмотрен 21 июля на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Гранты «Агростартапа» будут получать фермеры, которые хотят развиваться. Например, в части крупного рогатого стока у нас увеличена поддержка с 3 до 5 млн. Также до 6 млн для тех, кто будет заниматься этой работой в составе кооперативов. Это направление привлечет дополнительных фермеров, которые будут трудиться в нашем регионе. Мы стремимся к тому, чтобы работа в сельском хозяйстве была привлекательной и интересной для большинства работников малого бизнеса в Тверской области», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В рамках «Агростартапа» 5 млн рублей смогут получить хозяйственники по направлению КРС (крупный рогатый скот), 3 млн рублей – по другим направлениям. При условии передачи части гранта в неделимый фонд кооперативов сумма грантовой поддержки увеличивается до 6 млн рублей (по КРС) и до 4 млн рублей (по иным направлениям).

Средства, полученные в рамках проекта, предприниматели смогут использовать на приобретение скота, реконструкцию и модернизацию зданий, подведение к ним коммуникаций, а также на погашение основного долга по кредитам в размере не более 20% или внесение в неделимый фонд кооператива от 25% до 50%.

Срок реализации гранта – 18 месяцев с возможностью продления до двух лет.

Благодаря проекту «Агростартап» к 2024 году в Тверской области планируется увеличить количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве до 134 единиц в 2024 году. Они, в свою очередь, смогут привлечь к работе более 240 человек. В целом к 2024 году предполагается довести число малых и средних предприятий в АПК до 964 единиц.

Общий объём финансирования на реализацию федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», куда входит и проект «Агростартап», в 2020 году составляет более 44 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области