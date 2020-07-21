Игорь Руденя: в Тверской области увеличат темпы газификации

144 км газопроводов планируется построить в Тверской области в 2020 году. Исполнение программы газификации региона в первом полугодии 2020-го рассмотрено на заседании областного Правительства, которое 21 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Президент России Владимир Путин в мае поставил задачу существенно ускорить процесс газификации в регионах Российской Федерации.

«С учётом данного поручения совместно с компанией «Газпром» необходимо актуализировать схему газификации Тверской области. Важно, чтобы она носила комплексный характер. Мы уже поменяли философию процесса. Помимо домовладений активно газифицируем предприятия, инвестиционные площадки, социальные объекты – они лежат в основе газификации региона. В этом году планируем построить более 140 км газопроводов. Наша задача – существенно увеличить темпы газификации не только жилого фонда, но и сформировать необходимые условия для развития новых инвестиционных проектов в Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил – в последние годы удалось обеспечить ежегодное увеличение уровня газификации Тверской области. Если в 2016 году ее уровень составлял 62%, то в 2019 году – 64,4%, по данным на 1 января 2020-го – 66,1%. По итогам 2020 года планируется повышение уровня газификации Верхневолжья до 67,5%.

Всего в текущем году газ придет в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений. Будет начата работа по газификации 6 муниципальных образований, где газа не было, подведены сети для реализации 9 инвестиционных проектов.

Приоритетное значение, по мнению Игоря Рудени, имеет газификация северо-восточных и юго-западных территорий региона. Это позволит существенно повысить их инвестиционную привлекательность, обеспечить развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни граждан.

Газификация Тверской области реализуется по нескольким направлениям: программа ООО «Газпром межрегионгаз»; газификация объектов муниципальной и государственной собственности; строительство сетей по программе «Сельское хозяйство Тверской области»; газификация за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Совместно с Газпромом на 2020 год предусмотрены работы по проектированию и строительству межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей в Калязинском, Старицком районах, Осташковском городском округе, поселке Жарковский, ветки до Красного Холма, от Красного Холма до Молоково.

Уже разработана проектная документация на создание распределительных газопроводов в Красном Холме, посёлках Жарковский и Молоково. Строительство веток планируется начать в 2021 году.

Ведутся работы на объектах муниципальной собственности. Полностью завершено строительство газовых сетей в деревнях Слободка и Захеево Калининского района. В высокой степени готовности – разводящие газовые сети в Фирово (85%), д. Башарино Кимрского района (73%). Продолжаются работы на газопроводах в Рамешковском и Лихославльском районах.

В регионе обеспечено строительство газопроводов и котельных для социальных учреждений в рамках газификации объектов госсобственности. В том числе в 2020 году введут блочно-модульную котельную для Калязинского детского дома «Родничок», завершат проектировании котельных для отделений Калининской ЦРБ в с. Пушкино и с. Медное. Новый газопровод уже создан в районе поселка им. Крупской. Он обеспечит, в том числе газификацию инвесторов промзоны «Боровлево-3».

Ключевой для региона проект – газопровод Ржев-Нелидово, который затем продлят до Андреаполя. В этом году завершатся проектно-изыскательские работы для строительства объекта общей протяженностью 94 км. Строительство запланировано на 2021 год.

По программе «Сельское хозяйство Тверской области» вводятся газовые сети в деревнях Зайцево и Азарово Ржевского района, Сукроменского сельского поселения Бежецкого района.

За счет спецнадбавок за транспортировку газа строятся и проектируются межпоселковые газопроводы в Калининском, Сонковском, Бежецком, Максатихинском районах, Кашинском городском округе. Введено 9 км сетей в деревнях Бежецкого района – Высока, Жары, Захарово и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области