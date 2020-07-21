Более 6260 семей Тверской области стали получателями выплат при рождении первого ребенка

В Тверской области 6264 семьи стали получателями ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта мера государственной поддержки действует с 1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. По данным на июль 2020 года выплаты назначены на общую сумму 404,2 млн рублей.

Поддержка по этому направлению оказывается в рамках национального проекта «Демография».

«Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2х-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году не должен превышать 71 347 рублей 32 копеек.

В текущем году в Верхневолжье размер ежемесячной выплаты составляет 11399,09 рублей. Она назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. Затем необходимо подать новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, после на срок до достижения возраста трех лет, а также представить необходимые документы.

Общий объем субвенции федерального бюджета на финансирование данной меры поддержки в 2020 году составляет более 1,2 млрд рублей.

В регионе действуют меры дополнительной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.

С 1 июня в рамках федеральной поддержки в Тверской области начались перечисления ежемесячной выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет семьям с невысоким доходом, а также единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.

Финансовая помощь также предусмотрена гражданам с детьми, оставшимся без работы. Этой категории помимо повышенного пособия в размере 12130 рублей, предоставляется доплата в 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Также с 1 июня началась выплата увеличенного пособия 6 751 рубля по уходу за ребёнком до 1,5 лет. С 1 июля действует новая региональная мера – выплата на детей в возрасте от 16 до 18 лет включительно.

Пресс-служба Правительства Тверской области