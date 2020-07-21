В Тверской областной картинной галерее открывается новая выставка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

22 июля в 11:00 в Тверской областной картинной галерее (Тверской императорский дворец) открывается новая выставка «Есть память, которой не будет забвенья…», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Игорь Руденя.

В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из фондов Тверской областной картинной галереи. Здесь экспонируются произведения мастеров изобразительного искусства разных поколений, в том числе и художников-фронтовиков.

Часть экспозиции занимают живописные и скульптурные портреты военных, командующих фронтами, Героев Советского Союза. Они были созданы такими выдающимися мастерами, как А.М. Герасимов, Вл.А. Серов, Ф.А. Модоров, В.И. Мухина, В.Х. Думанян, О.К. Комов. Это портретные изображения К.Е. Ворошилова, Г.К. Жукова, П.А. Ротмистрова, М.А. Пуркаева, Б.А. Юсупова – героев войны, приблизивших победу.

Отдельная тема выставки – женщины, которые наравне с мужчинами участвовали в боях, работали в тылу, были разведчицами, партизанками и медсестрами. Им посвящены произведения А.Х. Валиахметова «Хозяйка партизанской землянки» (1969), А.И. Китаева «В тылу врага» (1954), А.В. Марышева «Партизанка» (1944), Н.И. Смирнова «Медсестра» (1974).

Посетить выставку «Есть память, которой не будет забвенья…» можно в Тверской областной картинной галерее в Тверском императорском дворце.

Запись на экскурсию по телефону (4822) 34-62-43.

Пресс-служба Правительства Тверской области