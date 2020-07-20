В Тверской области состоится региональный этап всероссийских соревнований «Северная ходьба – новый образ жизни»

С 1 по 15 сентября 2020 года в тверском ландшафтном парке «Тьмака» пройдет региональный этап всероссийских соревнований по северной ходьбе среди трудовых коллективов.

Всероссийский проект «Северная ходьба – новый образ жизни» реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

«Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Соревнования проводятся на маркированной дистанции, протяженностью 2 км. Состав команды 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). К участию допускаются спортсмены возрасте 18 лет и старше.

До начала соревнований будут проведены онлайн-уроки и тренировки с инструктором. Они назначены на конец августа.

Победители регионального этапа примут участие в финале всероссийских соревнований 27 сентября 2020 года в Московской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области