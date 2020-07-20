Плановая работа медицинских организаций восстанавливается в Тверской области

В Тверской области возвращаются к штатной работе круглосуточные стационары медицинских организаций, которые были оборудованы под инфекционные госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

Поэтапное возобновление плановой медицинской помощи в Верхневолжье обсуждалось 17 июля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени. Глава региона назвал это важным шагом для мобилизации системы здравоохранения Верхневолжья, в том числе для профилактики заболеваний, снижения смертности.

С 20 июля в штатном режиме начинают работать Конаковская, Зубцовская и Нелидовская центральные районные больницы, а также первичное сосудистое отделение городской больницы №6 города Твери.

На следующем этапе предполагается открыть травматологический корпус тверской городской больницы №1 и главный корпус городской больницы №6, областной лечебно-реабилитационный центр и отдельно стоящий корпус детской областной клинической больницы. Затем возобновит работу поликлиника и гематологический корпус областной клинической больницы.

При этом в Тверской области зарезервированы 776 коек, которые могут быть задействованы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Граждане с COVID-19 будут госпитализированы в инфекционные госпитали, развернутые в неврологическом корпусе областной клинической больницы, в Калининской и Кашинской центральных районных больницах, в корпусе городской клинической больницы №6, расположенном на ул. Лукина, д. 30, и МСЧ №141 ФМБА России (г. Удомля).

Всего в Тверской области для лечения больных с коронавирусной инфекцией была развернута 2051 койка. Закуплено необходимое оборудование – аппараты КТ, ИВЛ, увлажнители кислорода и другая техника.

Пресс-служба Правительства Тверской области