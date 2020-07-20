Исполнение программы газификации Тверской области рассмотрят на заседании регионального Правительства

posted by Максим Малахов on пн, 07/20/2020 - 17:26

 

 

         Исполнение программы газификации Тверской области за первые шесть месяцев 2020 года рассмотрят 21 июля на заседании регионального Правительства, которое проведет Губернатор Игорь Руденя.

         В мае текущего года Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение Правительству страны совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить поэтапное завершение газификации территорий на основе актуализированных региональных программ.

         По мнению Губернатора Игоря Рудени, для Тверской области приоритетное значение имеет газификация юго-западных и северо-восточных территорий для повышения инвестиционной привлекательности, развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни граждан.

         В регионе разработана проектная документация на строительство распределительных газопроводов в Красном Холме, посёлках Жарковский и Молоково, ведутся проектно-изыскательские работы по газопроводу Ржев – Нелидово.         Строительство планируется начать в 2021 году.

         Также на заседании областного Правительства будет рассмотрен ход выполнения планов газификации по действующим в регионе программам.

         Кроме того, в повестку заседания включены вопросы поддержки агропромышленного комплекса Верхневолжья, реновации комплекса «Морозовский городок» и другие темы.

 

         Пресс-служба Правительства Тверской области