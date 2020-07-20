В Тверской области по национальному проекту отремонтировали 139 километров дорог – 90% от запланированных объемов работ на 2020 год

В Тверской области продолжается ремонт региональных трасс по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже отремонтировано 139 км на региональных объектах – это 90% от запланированных по нацпроекту объемов работ на 2020 год.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок ключевые объекты – дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к инвестиционным и промышленным площадкам, туристические направления.

Укладка асфальтобетона уже завершена на автодорогах Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна – 25 км, Торжок - Осташков – 5 км, Осташков - Селижарово – Ржев – 28,4 км и «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино – 33,3 км. Их ремонт ведется поэтапно, начиная с 2019 года. Планируется, что за период реализации национального проекта эти автодороги будут приведены в нормативное состояние на всем протяжении.

В финальной стадии находятся работы на автодороге Красномайский - Фирово: на объекте устроено 19 км из 22 км. В 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 км автодороги. В этом году ремонт будет завершен.

На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское устроено 10 км из 20 км, на автодороге Дубна – Кимры – Горицы – 16 км из 20 км. В течение ближайших двух лет эти автодороги также будут полностью отремонтированы.

Всего по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть введено в эксплуатацию 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Осташков - Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, «Москва – Рига» - Андреаполь – Пено – Хитино.

В столице Верхневолжья по национальному проекту приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети – почти в два раза больше, чем в 2019-м.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – один из 12 проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет планируют отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улиц Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области