В Тверской области стали известны первые результаты ЕГЭ – 53 человека сдали госэкзамен на 100 баллов

В Тверской области стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ. Всего их сдавали более 4400 человек. 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов. Вопрос вошел в повестку совещания с челнами областного Правительства, которое 20 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Из тех, кто набрал наивысший балл – 33 выпускника, сдавшие русский язык (на 10 больше, чем в прошлом году), 16 человек –­ литературу (на 10 больше, чем в 2019-м), 4 – информатику и ИКТ (на 2 человека больше, чем в 2019 году).

100 баллов по этим предметам набрали выпускники школ Твери, Ржева, Торжка, Калининского, Конаковского, Торжокского, Бельского, Калязинского, Бологовского, Западнодвинского районов, Весьегонского муниципального округа, Кашинского городского округа.

Высокие баллы – от 90 до 99 – получили 477 школьников. 80-89 баллов – 896 человек. Большинство выпускников получили по литературе, русскому, географии, информатике и ИКТ от 60 до 80 баллов – это свыше 1900 ребят.

Все результаты ЕГЭ станут известны до 3 августа. Очный этап сдачи единого госэкзамена стартовал 3 июля и продлится по 25 июля. Общее количество участников ЕГЭ в регионе составляет более 5700 человек, число пунктов сдачи ЕГЭ – 60.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал значимость мер профилактики коронавируса в пунктах проведения экзаменационных испытаний. Это строгое соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечение безопасности участников и организаторов ЕГЭ, людей, занятых в работе предметных и конфликтных комиссий.

Участники ЕГЭ обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками, на входе проводится обязательная термометрия, при рассадке соблюдается дистанция не менее 1,5 метров. Проводится дезинфекция помещений.

6 и 7 июля в Тверской области состоялся ЕГЭ по русскому языку. Для соблюдения мер санитарной безопасности сдача экзамена была разделена на два дня. 10 июля прошел ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по физике и истории. 16 июля выпускники Тверской области сдали единый государственный экзамен по обществознанию и химии.

Сегодня, 20 июля, проходит ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Всего эти предметы сдают 1653 человека.

22 и 23 июля пройдет устная часть по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

В списке самых популярных предметов у выпускников Тверской области – обществознание, физика, биология, история. Один выпускник Верхневолжья сдает ЕГЭ по китайскому языку.

В Тверской области сдают ЕГЭ 25 человек из других регионов страны, которые находились в Верхневолжье в период ограничительных мер. Созданы условия для сдачи ЕГЭ людям с ограниченными возможностями здоровья – всего их 66.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

Также на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрены обращения граждан по вопросам ЖКХ, ремонта дорог, социальной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области