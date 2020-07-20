В Тверской области продлено до 2022 года субсидирование компаний, организующих туристские поездки для школьников

В Тверской области принято решение продлить сроки действия государственной поддержки по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с организацией туристских поездок для школьников по региону.

Ранее туристическим организациям данные субсидии предоставлялись только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году было принято решение задействовать также период «высокого» сезона – с мая по август. Изначально субсидирование в таком расширенном формате предполагалось только в 2020 году. Теперь сроки установлены на период 2020-2022 годов для того, чтобы дополнительно поддержать туроператоров Тверской области после снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Для нас это важное направление – мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области. На поддержку могут претендовать тверские компании – операторы и другие участники туристической деятельности. Развивая туризм, мы пропагандируем культуру нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году поддержку по этому направлению получили три компании, которые организовали 21 туристическую поездку для 714 школьников.

Актуальные для учащихся маршруты охватили Тверь и Калининский район, Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов, Лихославльский, Конаковский, Кимрский, Торжокский, Старицкий, Калязинский районы, Вышневолоцкий, Осташковский и Удомельский городские округа.

По просьбам туристических организаций в Тверской области с 15 июля сняты ранее принятые ограничения и возобновлено проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме (без ограничений числа посетителей в одной группе) при условии обеспечения между посетителями социальной дистанции.

Пресс-служба Правительства Тверской области