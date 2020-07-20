Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» начнется в Тверской области в сентябре

С 3 по 17 сентября в Тверской области состоится крупнейшая Вахта Памяти. В сезоне 2020 года экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пойдет на территории с/п «Есинка», д. Толстиково Ржевского района Тверской области - в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов.

«Участники экспедиции проводят большую поисковую работу, делятся знаниями и опытом в сфере архивных изысканий, военной археологии и антропологии. Все это позволяет увековечить имена ранее неизвестных героев, отдать им воинские почести, рассказать потомкам о подвиге предков», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2020 году принять участие в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» смогут 500 представителей поисковых отрядов из субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Ранее в Вахте Памяти Тверской области принимали участие поисковики 27 субъектов Российской Федерации, а также из Латвии, Казахстана, Беларуси и ФРГ.

Поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проводится с 2016 года. Ее организаторы – Правительство Тверской области, Российское военно-историческое общество.

За три года работы в экспедиции приняли участие 1740 поисковиков. Ими были подняты останки 1096 павших красноармейцев, установлены имена 82 Защитников Отечества. Лагерь «Ржев. Калининский фронт» стал образцово-показательным для всех региональных Вахт Памяти, проводимых на территории России.

Имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района, увековечили на Ржевском мемориале Советскому солдату. 30 июня 2020 года мемориал открыл Президент России Владимир Путин. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, помощник Президента РФ Владимир Мединский и другие почетные гости.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

Цель создания мемориала – сохранение памяти о подвиге бойцов Красной Армии, которые сражались в районе Ржевско-Вяземского выступа. В музее у мемориала Ржевскому солдату созданы павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области