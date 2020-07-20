Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 июля 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. 3736 заразившихся излечились от инфекции.
- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 132122, в том числе за последние сутки их проведено 236.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4288 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 434 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 118 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1423
Кимры 546
Конаковский район 369
Калининский район 246
Лихославльский район 238
Ржев 218
Торжок 130
Вышневолоцкий городской округ 129
Максатихинский район 89
Бологовский район 80
Кашинский городской округ 69
Андреапольский муниципальный округ 68
Кимрский район 64
Рамешковский район 63
Зубцовский район 56
Осташковский городской округ 51
Бежецкий район 50
Ржевский район 42
Торопецкий район 38
Нелидовский городской округ 36
Старицкий район 34
Селижаровский район 28
Торжокский район 25
Кесовогорский район 24
Лесной муниципальный округ 24
Сонковский район 23
Спировский район 22
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 18
Западнодвинский муниципальный округ 16
Кувшиновский район 14
Удомельский городской округ 9
Оленинский муниципальный округ 6
Молоковский район 4
Фировский район 4
Краснохолмский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Пеновский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области