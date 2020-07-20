Региональный подарок для новорожденных получили 7390 семей Тверской области

С начала 2020 года в Тверской области вручено 4959 подарочных наборов для новорожденных. Всего с момента введения этой меры поддержки ее получили 7390 семей Верхневолжья. Подарки при рождении детей вручаются в Тверской области с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

Сегодня семьям с детьми, вопросам демографии уделяется приоритетное внимание. По словам главы региона, очень важно, что реализация данного направления продолжена в 2020 году. Особо значима поддержка для семей с детьми в сложившихся условиях.

«Наша главная задача – забота о семьях, материнстве и детстве, – считает Игорь Руденя. – Каждая семья, где родился ребенок, получает набор необходимых детских принадлежностей. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона маленького гражданина Российской Федерации».

Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем, – всего 50 наименований.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области.

В Тверской области улучшение демографической ситуации определено Губернатором Игорем Руденей региональным приоритетом. Создано областное Министерство демографической и семейной политики, которое занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки многодетных семей. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов и другие.

В 2020 году на федеральном и региональном уровнях приняты решения по дополнительной поддержке семей в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В Верхневолжье с 1 июля началось предоставление региональных выплат на детей от 16 до 18 лет включительно. Данная мера введена по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Она предоставляется на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года. На детей, рожденных, начиная с 11 мая 2004 года, распространяется федеральная выплата. Для многодетных семей величина выплаты составляет 5 тыс. рублей, для остальных семей – 3 тыс. рублей. Решением Губернатора данная выплата будет предоставлена повторно, без подачи заявления.

Пресс-служба Правительства Тверской области