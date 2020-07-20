что показать туристу?

Мы в последние годы часто говорим о развитии туризма и о перспективе развития г. Конаково. Для этого в нашем районе есть все - чистый воздух, чистая вода в реке Волге и красивейшие уголки природы. Это наша гордость и будущее. Ведь пандемия коронавируса не будет длиться вечно, скоро все мы вернемся к нормальной привычной жизни.

Любому туристу, когда он посещает новые места, показывают город, парки памятники, религиозные культовые учреждения и ,конечно, музеи. Да, у нас есть музей, и спасибо администрации и работникам музея, что они сохранили нашу общую историю. Вместе с тем возникает вопрос: есть ли у нас музей посвященный энергетикам, строителям и энергетической промышленности города? Ведь Конаково - город энергетиков и последние 50 лет его развитие связано именно с энергетической промышленностью.

У нас есть: градообразующее предприятие Конаковская ГРЭС (в составе итальянского концерна «Энел»), Конаковский завод стальных конструкций (на котором я работаю врачом общей практики), Завод механизированных инструментов (он уже не работает в прежнем качестве, но слава марки сохранена), «Конаковоагропромэнерго». Наконец, у нас есть свой энерготехникум (колледж), с богатой полувековой историей, который на протяжении всех этих лет готовил кадры для энергопредприятий!

Так не пора ли нам объединиться для создания музея, пока живо поколение первых энергетиков и строителей, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями. Ведь музеи есть на каждом предприятии. У кого-то они содержат большой материал, у кого-то его меньше - но они есть! Думается, нужно создать общегородской музей, чтобы он также стал учебной базой для студентов и для переподготовки специалистов, а также для организации экскурсий для туристов.

Такое мероприятие, как создание музея, требует большой организаторской работы профессионалов и болеющих за город патриотов. Необходимо создать площадку под руководством администрации города, района и начать говорить о целесообразности создания такого музея.

Без понимания и желания администраций города и района этого не сделать. Но предлагать идеи им нужно, имея на руках конкретику: где музей разместить, откуда брать материал и экспонаты для него и во сколько все это обойдется? Этим должны заниматься профессионалы: историки, краеведы работники музея и руководители ныне функционирующих предприятий. Если они смогут подготовить реальное предложение, возможно, администрация заинтересуется. Хотелось бы, чтоб местные (и не только) депутаты также были участниками этого обсуждения.

Послесловие:

В прошлом году мы с директором Конаковского завода стальных конструкции Александром Павловичем Шинкаренко побывали в музее Угличской ГЭС. Это интересный, захватывающий музей и чувство гордости за свою достопримечательность переполняет его посетителей. Чем мы хуже?!

Шамсудин ДАДАЕВ.

На снимках: на Конаковском заводе стальных конструкций интересные экспонаты уже есть. Восстановленные образцы старой техники и оборудования размещены в цеху опор предприятия с соответствующими табличками.