НАГРАДИЛИ ЗА УСПЕХИ В СПОРТЕ

14 июля в ДЮСШ «Олимп» Конаковского района был день золотых медалей – награждали отличников ГТО и участников муниципальных онлайн соревнований.

В период самоизоляции тренеры Конаковского района активно перенесли свою деятельность на просторы интернета: дети получали задания и выполняли их, не выходя из дома. В подобном формате отдел молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района провёл и соревнования, без которых наши дети уже заскучали.

В онлайн соревнованиях по общей физической подготовке приняли участие 25 человек, которые предоставили 75 видео на суд специалистов ОМПКиС администрации Конаковского района. Все видео неоднократно просматривались, оценивалось не только количество сделанных упражнений, а также техника их выполнения. Комплекс включал в себя: поднимание туловища из положения лежа на спине (60 сек), берпи (60 сек.), выпады со сменой ног в прыжке (45 сек.). Помогали спортсменам тренера и родители, каждый болел за своего воспитанника, поддерживал, контролировал технику.

Золотыми медалистами соревнований в возрастной категории 6-10 лет стали:

Кирилл Рязанов (тренер МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района А.В.Федотова), Мария Сардина (тренер МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района» Н.В. Захарикова), в возрастной категории 11-15 лет: Артем Чирик (тренер МБУ «Досуговый центр» Мокшино М.В. Попов), Анна Горбачева (тренер МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района» Т.В. Крылова).

Золотыми медалистами соревнований в возрастной категории 16-20 лет стали:

Сергей Зернов (тренер МБУ МБУ «Досуговый центр» Мокшино М.В. Попов), Виктория Сальникова (тренер МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района» Н.А. Муравьева).

В возрастной категории 21 год и старше лучшими стали:

сотрудник ОМВД России по Конаковскому району Алексей Карпов и преподаватель МБОУ СОШ №2 г. Конаково Наталия Поляница.

Организаторы соревнований также выделили отдельные номинации для самых старательных спортсменов. За лучшую технику выполнения упражнений был награждён Владислав Бумагин (МУ СШЕ «Лидер» тренер А.С. Русанов). За волю к победе награду получила одна из самых юных участниц соревнований Екатерина Рощина (Дворец спорта «Дельфин» тренер М.С. Балычевская).

Также в летние дни администрацией Конаковского района был проведён онлайн конкурс «Лучшее упражнение», где спортсмены могли проявить фантазию и подготовить собственный комплекс упражнений. По условиям конкурса, мини-тренировку записывали на видео и опубликовали в социальных сетях на суд зрителей. В конкурсе могли принять участие спортсмены Конаковского района любого возраста. Не испугались публичного выступления 7 участников. В ходе голосования определили тройку победителей:

1 место - Клим Воробьев (560 голосов),

2 место - Кирилл Рязанов (558 голосов),

3 место - Владимир Шапкин (481 голос).

На торжественной церемонии награждения кубки, медали и грамоты победителям и призёрам вручили исполняющая обязанности заведующего ОМПКиС Администрации Конаковского района Людмила Шапкина и заместитель заведующего отдела Екатерина Хорина.

Анна РИХМАЙЕР.

Фото автора.