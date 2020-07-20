ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ

Министерством туризма Тверской области были подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Среди призеров - сотрудники турорганизаций, Конаковского района. Второе место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» заняла Ирина Голубева, третье место - Екатерина Плотникова. Также призовое место в номинации «Лучшая горничная» заняли Татьяна Ходюш и Евгения Васильева. Все они - сотрудники комплекса отдыха «Завидово».

Также подведены итоги регионального конкурса детского творчества «Сказка о папе». Среди призеров - семилетняя Настя Орлова из Конаковского района. Проведение конкурса было приурочено к Дню отца, организатор - региональное министерство демографической и семейной политики. Настя стала третьей в возрастной категории от 7 до 11 лет.