Тверской областной Дом народного творчества продолжает онлайн-проекты – танцевальный марафон, акцию «Я рисую на асфальте лето» и другие

Тверской областной Дом народного творчества продолжает реализацию онлайн-проектов. Один из них – «Танцуйте вместе с нами». Принять в нем участие можно через группу учреждения Вконтакте https://vk.com/odnttver42.

20 июля главной темой марафона станет японская культура. 22 июля – русские танцы, 24 июля – итальянские.

С 1 июля каждую среду в 12:00 Дом народного творчества также публикует в группе Вконтакте подкасты «Сохраняя традиции народного творчества». Эфиры представлены на https://vk.com/podcasts-34312217.

Кроме того, до 26 июля проходит онлайн-акции «Я рисую на асфальте лето». Для участия необходимо сделать рисунок на асфальте, сфотографировать его и разместить фото с хештегами #Я_рисую_на_асфальте_лето #Рисунок_ТОДНТ на своей странице Вконтакте, а также переслать фото рисунка сообщением в официальную группу ТОДНТ в Вконтакте https://vk.com/odnttver.

Пресс-служба Правительства Тверской области