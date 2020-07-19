Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 июля 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. 3736 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 131876, в том числе за последние сутки их проведено 377.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4263 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 411 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 116 человек с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1419

Кимры 546

Конаковский район 368

Калининский район 246

Лихославльский район 238

Ржев 216

Торжок 130

Вышневолоцкий городской округ 126

Максатихинский район 89

Бологовский район 80

Кашинский городской округ 69

Андреапольский муниципальный округ 68

Рамешковский район 63

Кимрский район 63

Зубцовский район 56

Бежецкий район 50

Осташковский городской округ 46

Ржевский район 41

Торопецкий район 37

Нелидовский городской округ 35

Старицкий район 34

Селижаровский район 28

Торжокский район 25

Кесовогорский район 24

Сонковский район 22

Спировский район 22

Весьегонский муниципальный округ 21

Лесной муниципальный округ 19

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кувшиновский район 14

Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Краснохолмский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области