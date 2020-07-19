Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Днем города Твери и праздником Собора Тверских святых Тверь празднует День города в режиме онлайн

19 июля 885-летие отмечает столица Верхневолжья город Тверь. С праздником жителей областного центра поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Наша древняя Тверь – это просторный и живописный город на великой русской реке Волге. К созданию его облика причастны знаменитые архитекторы, к его судьбе – выдающиеся граждане нашего Отечества. Тверь на протяжении многих веков вносит важный вклад в благополучие Верхневолжья и всей России. Сегодня областной центр реализует свои возможности в модернизации экономики, формировании современной городской среды, создании современной инфраструктуры. Уверен, что высокий потенциал Твери, особый тверской характер будут и впредь надежной опорой в развитии города», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Также глава региона поздравил жителей региона с праздником Собора Тверских святых – небесных покровителей Верхневолжья.

«Имена благоверных князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского и многих других подвижников издавна и по сей день пользуются особым почитанием верующих во всей России», – отметил Игорь Руденя в поздравлении с праздником.

В этом году принято решение провести праздничные мероприятия Дня города в формате онлайн в связи с пандемией коронавируса. Они проходят под хештегом #тверьдавайпраздновать.

Для горожан подготовлена насыщенная программа: поздравления, концерты, конкурсы и соревнования, игры, квесты и многое другое. Трансляции можно посмотреть на созданном специально к Дню города сайте https://tver.cool/2020/ и в социальных сетях.

Первое онлайн-мероприятие – торжественное открытие праздника. Трансляция посвящена истории и современности, событиям и выдающимся людям Твери. На открытии представлены церемонии присвоения звания «Почетный гражданин города Твери», награждения семейных пар медалью «За любовь и верность» и другие исторические моменты.

Также публикуются видеооткрытки-поздравления от друзей города. Поздравить столицу с 885-летием сможет каждый под хештегом #тверь_привет в социальных сетях. Жителей Твери также призывают сфотографироваться в любимом месте города и выложить свою фотографию в соцсетях.

Подробная программа всех мероприятий Дня города представлена на https://tver.cool/2020.

Пресс-служба Правительства Тверской области