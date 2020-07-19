Школьников Тверской области приглашают на новый конкурс Музея Победы

14 июля Музей Победы запустил всероссийский конкурс детских рисунков «Портрет фронтовой собаки». Его участникам предлагают изучить информацию о подвигах четвероногих бойцов в годы Великой Отечественной войны и нарисовать «портрет» одного из них.

Ребята могут посвятить свою работу реальному псу, участвовавшему в сражениях, или создать собирательный образ отважного помощника. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом о персонаже.

Творческое состязание проходит в двух возрастных группах – среди школьников от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Для участия необходимо до 7 августа 2020 года включительно отправить работы на электронную почту fest@cmvov.ru.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике – масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д. Работы принимаются в формате JPEG или TIFF (фото, скан). Размер – не меньше 1200х720 dpi.

Итоги конкурса станут известны 15 августа 2020 года. В этот день Музей Победы будет отмечать День фронтовой собаки, который посвящен подвигу четвероногих участников сражений Великой Отечественной. Лучшие работы разместят на сайте Музея Победы на виртуальной выставке, а также в социальных сетях музея.

Подробная информация о конкурсе – на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/vserossiyskiy-konkurs-detskikh-risunkov-portret-frontovoy-sobaki-/.

В годы Великой Отечественной войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, доставили на передовые 5862 тонны боеприпасов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода, подорвали 300 танков, нашли 4 миллиона мин и фугасов. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.

Пресс-служба Правительства Тверской области