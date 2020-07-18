В Твери проходит Дементьев Фест «Мир держится на добрых людях»

18 июля на площади Славы в Твери проходит Дементьев Фест. Событие приурочено к дню рождения Почетного гражданина города Твери и Тверской области, Лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева, а также основанного им Дома поэзии. Концерт «Мир держится на добрых людях» посвящен медицинским работникам региона. Участников мероприятия поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«На тверской земле бережно хранят наследие Андрея Дмитриевича. Сегодня заложен камень на месте, где будет установлен памятник поэту. Не случайно первое событие такого масштаба у нас в области посвящено памяти Дементьева. И мы не могли не сказать слова благодарности тем, кто трудился все эти месяцы не покладая рук, демонстрировал свой профессионализм. Это медицинские сотрудники и волонтеры», - отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

Вход на концерт организован по пригласительным билетам, которые переданы медицинским работникам и волонтерам, оказывавшим помощь пожилым людям и работавшим в инфекционных госпиталях.

«Благодарна Губернатору Игорю Рудене, горожанам за поддержку в создании будущего памятника Андрею Дмитриевичу. Традиционно он привозил своих друзей в Тверь и влюблял их в этот город. Сегодня проходит первый концерт на открытом воздухе, посвященный его памяти. И сегодня хочу сказать самые добрые слова и поклониться вам», - обратилась к медикам Анна Пугач-Дементьева.

Участниками Дементьев Фест стали известные российские артисты театра, эстрады и кино, в том числе Александр Розенбаум, Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа «Кватро», Хор Сретенского монастыря. Концерт организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

Зрителей приветствовал российский врач, общественный деятель Леонид Рошаль, который поделился воспоминаниями о поэте. Со сцены артисты рассказывали о вкладе Андрея Дмитриевича в их творчество.

«Песни на стихи Андрея Дементьева занимают особое место в моем репертуаре и репертуаре каждого артиста, - отметила певица Зара. – Песню на стихи Андрея Дмитриевича можно спеть, только пропуская через себя. Низкий поклон нашим медработникам – сегодня мы дарим им свои песни».

Для жителей Тверской области организована прямая трансляция концерта на радио «Книга» в Твери (104,3 FM), на сайте «Вести-Тверь» и по ссылке https://youtu.be/VUmAw0dVgOI. Кроме того, телеканал «Россия 24» Тверь планирует показ концерта в записи.

Одним из главных событий сегодняшнего дня стало открытие закладного камня на набережной Степана Разина, 16 в Твери, где заканчивается улица Андрея Дементьева – в будущем на этом месте появится памятник поэту. На закладке камня присутствовали жители города, известные российские деятели культуры. Гостями церемонии стали супруга Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева, российские артисты Александр Розенбаум, Марк Тишман, Ангелина Вовк, Яна Чурикова.

Автор проекта памятника – Народный художник Российской Федерации, скульптор А.Н. Ковальчук, автор памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому в центре Твери.

Сегодня в Доме поэзии Андрея Дементьева в формате онлайн также подвели итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», традиция проведения которого заложена Андреем Дмитриевичем. В этом году в конкурсе приняли участие авторы из 50 регионов. Победителями и лауреатами стали представители Тверской области, Санкт-Петербурга, республики Дагестан, Воронежа, Липецкой, Архангельской, Белгородской областей, Забайкальского края, Донецкой Народной Республики.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, на которой расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя.

В Доме поэзии проходят выставки известных российских художников и писателей, на его территории расположен памятник поэтам-шестидесятникам скульптора Зураба Церетели.

В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Общий размер премиального фонда – 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области